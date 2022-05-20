صندوق النقد الدولي يمدد الدعم المالي للصومال حتى أغسطس
آخر تحديث GMT17:38:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

صندوق النقد الدولي يمدد الدعم المالي للصومال حتى أغسطس

العرب اليوم -

العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يمدد الدعم المالي للصومال حتى أغسطس

صندوق النقد الدولي
واشنطن - العرب اليوم

مدد صندوق النقد الدولي، الجمعة، الدعم المالي للصومال في إطار برنامج (التسهيل الائتماني الممدد) حتى 17 أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة للتشاور مع الحكومة المقبلة.  تأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخاب رئيس جديد للبلاد، الأحد الماضي، وبموجب طلب من الحكومة الصومالية في أوائل هذا الشهر بتمديد الدعم المالي ثلاثة أشهر.  وفي فبراير الماضي حذر صندوق النقد من أن برنامج دعم الميزانية لثلاثة أعوام الذي تبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار سينقضي أجله تلقائياً إذا حال تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تولي حكومة جديدة السلطة في موعد ملائم لمراجعة حزمة المساعدات بحلول 17 مايو.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صندوق النقد الدولي يمدد الدعم المالي للصومال حتى أغسطس صندوق النقد الدولي يمدد الدعم المالي للصومال حتى أغسطس



أخبار ذات صلة

GMT 01:36 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

الروبل يتجه لأعلى مستوى في 5 أعوام أمام العملة الأوروبية
العرب اليوم - الروبل يتجه لأعلى مستوى في 5 أعوام أمام العملة الأوروبية

GMT 20:56 2022 الأربعاء ,18 أيار / مايو

الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط أمام الدولار وتقترب من رقمها القياسي
العرب اليوم - الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط أمام الدولار وتقترب من رقمها القياسي

GMT 20:46 2022 الأربعاء ,18 أيار / مايو

التضخم في المملكة المتحدة يواصل صعوده ويسجل مستويات قياسية في 40 عاماً
العرب اليوم - التضخم في المملكة المتحدة يواصل صعوده ويسجل مستويات قياسية في 40 عاماً

GMT 14:29 2022 الأربعاء ,18 أيار / مايو

الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات تقريباً
العرب اليوم - الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات تقريباً

GMT 17:54 2022 الثلاثاء ,17 أيار / مايو

سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة يتجاوزر 30 ألف دولار
العرب اليوم - سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة يتجاوزر 30 ألف دولار

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:10 2022 الخميس ,19 أيار / مايو

فساتين صيفية مثالية لمختلف المناسبات
العرب اليوم - فساتين صيفية مثالية لمختلف المناسبات

GMT 06:22 2022 الجمعة ,20 أيار / مايو

أفضل الأماكن المُناسبة للعائلات في مدينة صلالة العُمانية
العرب اليوم - أفضل الأماكن المُناسبة للعائلات في مدينة صلالة العُمانية

GMT 11:14 2022 الجمعة ,20 أيار / مايو

أفضل ست ألوان صيفية لتجديد منزلك في فصل الصيف
العرب اليوم - أفضل ست ألوان صيفية لتجديد منزلك في فصل الصيف

GMT 10:19 2022 الجمعة ,20 أيار / مايو

زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير منطقة دونباس بالكامل وتحوليها إلى جحيم
العرب اليوم - زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير منطقة دونباس بالكامل وتحوليها إلى جحيم

GMT 07:00 2022 الجمعة ,20 أيار / مايو

طالبان تُلزم مذيعات التلفزيون الأفغانيات بتغطية وجوههن
العرب اليوم - طالبان تُلزم مذيعات التلفزيون الأفغانيات بتغطية وجوههن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:27 2018 السبت ,28 تموز / يوليو

الخارجية اللبنانية ترد على رسالة الحكومة اليمنية بشأن تدخل "حزب الله" في اليمن
العرب اليوم - الخارجية اللبنانية ترد على رسالة الحكومة اليمنية بشأن تدخل "حزب الله" في اليمن

GMT 14:25 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

5 أبراج تفضّل المال على الحبّ ولا تفكر إلا بحياتها المستقبلية
العرب اليوم - 5 أبراج تفضّل المال على الحبّ ولا تفكر إلا بحياتها المستقبلية

GMT 08:27 2016 الخميس ,04 شباط / فبراير

البيوت الريفية في فرنسا أبرز الوجهات العالمية للاستمتاع بالعطلات الشتوية الدافئة
العرب اليوم - البيوت الريفية في فرنسا أبرز الوجهات العالمية للاستمتاع بالعطلات الشتوية الدافئة

GMT 06:15 2017 الثلاثاء ,01 آب / أغسطس

العلماء يكتشفون جزيئات جديدة على قمر كوكب زحل "تيتان"
العرب اليوم - العلماء يكتشفون جزيئات جديدة على قمر كوكب زحل "تيتان"

GMT 08:47 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

تصميمات عملية بسيطة لديكور الشرفات صغيرة المساحة
العرب اليوم - تصميمات عملية بسيطة لديكور الشرفات صغيرة المساحة

GMT 14:13 2018 السبت ,10 شباط / فبراير

هولندا تفرض قيودًا على زائري "حي الحب" في العاصمة
العرب اليوم - هولندا تفرض قيودًا على زائري "حي الحب" في العاصمة

GMT 01:01 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

سلاف فواخرجي توضح أسباب غيابها عن الدراما المصرية
العرب اليوم - سلاف فواخرجي توضح أسباب غيابها عن الدراما المصرية

GMT 12:23 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يدعو إيران إلى وقف تدخلاتها في الشرق الأوسط
العرب اليوم - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يدعو إيران إلى وقف تدخلاتها في الشرق الأوسط

GMT 10:16 2015 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

ابنة السياسي العراقي عدنان الباجه جي تنفي وفاة والدها
العرب اليوم - ابنة السياسي العراقي عدنان الباجه جي تنفي وفاة والدها

GMT 05:15 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

متحف اللوفر يراهن على استقطاب عدد أكبر من السياح لأبوظبي
العرب اليوم - متحف اللوفر يراهن على استقطاب عدد أكبر من السياح لأبوظبي

GMT 17:17 2013 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

نزيل في سجن كوبر السوداني يحصل على الماجستير
العرب اليوم - نزيل في سجن كوبر السوداني يحصل على الماجستير

GMT 01:46 2017 الثلاثاء ,04 إبريل / نيسان

الكافيين يساعد على النوم في حالة واحدة
العرب اليوم - الكافيين يساعد على النوم في حالة واحدة

GMT 04:47 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

الكشف عن سجادة من الفسيفساء في أريحا بعد إخفائها 80 عامًا
العرب اليوم - الكشف عن سجادة من الفسيفساء في أريحا بعد إخفائها 80 عامًا

GMT 02:59 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

تعيين ابنة عم الرئيس بشّار الأسد في إدارة مؤسسة حكومية سورية
العرب اليوم - تعيين ابنة عم الرئيس بشّار الأسد في إدارة مؤسسة حكومية سورية

GMT 00:10 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

سمكة برأس إنسان تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - سمكة برأس إنسان تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 04:43 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

ناسا تنشر صورة مرعبة لاحتراق مناطق في الشمس
العرب اليوم - ناسا تنشر صورة مرعبة لاحتراق مناطق في الشمس

GMT 17:59 2019 الخميس ,21 آذار/ مارس

حمدان بن راشد يؤكد أن الفروسية الإماراتية تعيش عصرها الذهبي
العرب اليوم - حمدان بن راشد يؤكد أن الفروسية الإماراتية تعيش عصرها الذهبي

GMT 07:46 2019 الخميس ,14 شباط / فبراير

انطلاق الموسم السادس من"Arabs Got Talent" على "MBC مصر" السبت المقبل
العرب اليوم - انطلاق الموسم السادس من"Arabs Got Talent" على "MBC مصر" السبت المقبل

GMT 13:29 2019 الأربعاء ,09 كانون الثاني / يناير

طبيب مصري يستخرج أجرة إجرائه لعملية جراحية من بطن طفل
العرب اليوم - طبيب مصري يستخرج أجرة إجرائه لعملية جراحية من بطن طفل

GMT 18:04 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

إنجي علاء تُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية"الأشقر مروان"
العرب اليوم - إنجي علاء تُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية"الأشقر مروان"

GMT 22:45 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

«أبوظبي التقني» يدشن برنامج «نعم للعمل» في 5 مدن بالدولة
العرب اليوم - «أبوظبي التقني» يدشن برنامج «نعم للعمل» في 5 مدن بالدولة

GMT 18:02 2018 الأحد ,16 كانون الأول / ديسمبر

جبهه النصرة تَمنح "حُراس الدين" 6 بلدات في ريف إدلب
العرب اليوم - جبهه النصرة تَمنح "حُراس الدين" 6 بلدات في ريف إدلب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab