صندوق النقد الدولي يمدد الدعم المالي للصومال حتى أغسطس

مدد صندوق النقد الدولي، الجمعة، الدعم المالي للصومال في إطار برنامج (التسهيل الائتماني الممدد) حتى 17 أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة للتشاور مع الحكومة المقبلة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخاب رئيس جديد للبلاد، الأحد الماضي، وبموجب طلب من الحكومة الصومالية في أوائل هذا الشهر بتمديد الدعم المالي ثلاثة أشهر. وفي فبراير الماضي حذر صندوق النقد من أن برنامج دعم الميزانية لثلاثة أعوام الذي تبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار سينقضي أجله تلقائياً إذا حال تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تولي حكومة جديدة السلطة في موعد ملائم لمراجعة حزمة المساعدات بحلول 17 مايو.