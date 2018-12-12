العراق يطلب من واشنطن إعفاء استيراد الغاز من عقوبات إيران
آخر تحديث GMT14:27:19
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

العراق يطلب من واشنطن إعفاء "استيراد الغاز" من عقوبات إيران

العرب اليوم -

العرب اليوم - العراق يطلب من واشنطن إعفاء "استيراد الغاز" من عقوبات إيران

استيراد الغاز الطبيعي
بغداد _ العرب اليوم

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إنه سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة الأميركية، سعيا للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران، يسمح لبغداد بالاستمرار في استيراد الغاز من طهران.

وأضاف عبد المهدي في مؤتمر صحفي "موضوع الغاز يتعلق بأمر حساس وهو الكهرباء، والجانب الأميركي يتفهم هذا الوضع ويحاول التعامل مع العراق لإيجاد طرق تجنب الضغط عليه. نحاول الوصول إلى رؤى مشتركة".

وكان وزير الطاقة الأميركي ريك بيري قد صرّح الثلاثاء، أنه ناقش العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران مع مسؤولين بقطاع الطاقة العراقي.

وجاءت تصريحات بيري على هامش فعالية لغرفة التجارة الأميركية مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

وتعمل الولايات المتحدة الأميركية على توفير بدائل للعراق، لحثها على الاستغناء عن الغاز الذي يحصل عليه من إيران، وذلك ضمن الضغط الأميركي على العراق لقطع علاقاته بإيران في مجال الطاقة.

ويعتمد العراق على إيران في استيراد الغاز الطبيعي، الذي يولد ما يصل إلى 45 بالمائة من طاقته الكهربائية.

ومنحت واشنطن بغداد 45 يوما معفاة من العقوبات الإيرانية، في مهلة تأمل خلالها أن يتحرك العراق جديا لإيجاد بدائل، كما عبر المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك.

ولتحقيق هذه الغاية، تكثف شركات الطاقة الأميركية تقديم عروضها للعراق بهدف تلبية احتياجاته من الطاقة، لتكون بديلا عن الغاز الإيراني.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العراق يطلب من واشنطن إعفاء استيراد الغاز من عقوبات إيران العراق يطلب من واشنطن إعفاء استيراد الغاز من عقوبات إيران



أخبار ذات صلة

GMT 10:11 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا
العرب اليوم - أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا

GMT 15:07 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

بنك الكويت الوطني يوقع اتفاقية تمويل مشترك لمشروع مصفاة الدقم
العرب اليوم - بنك الكويت الوطني يوقع اتفاقية تمويل مشترك لمشروع مصفاة الدقم

GMT 15:06 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

رفع أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على أسواق الأسهم العالمية
العرب اليوم - رفع أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على أسواق الأسهم العالمية

GMT 00:40 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

GMT 00:36 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.01 %
العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.01 %

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العراق يطلب من واشنطن إعفاء استيراد الغاز من عقوبات إيران العراق يطلب من واشنطن إعفاء استيراد الغاز من عقوبات إيران



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا باللون الأسود وصففت شعرها في شكل كعكة

ماركل تظهر بإطلالة مُفاجئة في حفل British Fashion""

لندن ـ ماريا طبراني

فاجأت ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، معجبيها بظهورها في  حفل توزيع جوائز ""British Fashion لعام 2018، المقام في العاصمة البريطانية لندن، مساء الثلاثاء. بدت دوقة ساسيكس مذهلة، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، وارتدت فستانًا باللون الأسود، الذي تميز بالكتف الواحد، كما صففت شعرها في شكل كعكة كلاسيكية. وقدمت ماركل، البالغة من العمر 37 عامًا، جائزة أفضل مصممة ملابس نسائية لهذا العام، والتي فازت فيها مصممة الأزياء الشهيرة كلير وايت كيلر،  المديرة الفنية لدار "جيفنشي"، والمسؤولة عن تصميم فستانها الأبيض الذي ارتدته في حفل زفافها الملكي في شهر أيار /مايو الماضي من هذا العام. وبينما جذبت ماركل أنظار الضيوف أثناء اعتلائها خشبة المسرح لتقديم جائزة، إلا أن المهتمين بالموضة رصدوا شيئًا عن ملابس الدوقة التي تمثل خرقًا للبروتوكولات الملكية. وأوضحت صحيفة "ميرور"، أن ميغان وضعت طلاء الأظافر الداكن، والذي…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:18 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"لوتي موس تكشّف عن جسدها أثناء تواجدها في "باربادوس
العرب اليوم - "لوتي موس تكشّف عن جسدها أثناء تواجدها في "باربادوس

GMT 04:38 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"ليه مينوير" الفرنسي يقدّم متعة التزلّج بأسعار مناسبة
العرب اليوم - "ليه مينوير" الفرنسي يقدّم متعة التزلّج بأسعار مناسبة

GMT 04:56 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على فندق "إميرالد بالاس كمبينسكي دبي"
العرب اليوم - تعرف على فندق "إميرالد بالاس كمبينسكي دبي"

GMT 08:19 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

قرار مجلس الشيوخ حول مقتل "خاشقجي" ربما يصدر العام المقبل
العرب اليوم - قرار مجلس الشيوخ حول مقتل "خاشقجي" ربما يصدر العام المقبل

GMT 01:48 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

هناء حمزة فخورة بأنها أول إمرأة ترأس تحرير قناة عربية إقتصادية
العرب اليوم - هناء حمزة فخورة بأنها أول إمرأة ترأس تحرير قناة عربية إقتصادية

GMT 10:40 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

سيلين ديون تتحدَّث عن سبب إلهامها لإطلاق خط ملابس للأطفال
العرب اليوم - سيلين ديون تتحدَّث عن سبب إلهامها لإطلاق خط ملابس للأطفال

GMT 04:11 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

إليك أهم ما يميز مدينة غرناطة الإسبانية
العرب اليوم - إليك أهم ما يميز مدينة غرناطة الإسبانية

GMT 04:36 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

منزل هانا وايلاند مزيجٌ غني بالألوان ويجمع بين القديم والحديث
العرب اليوم - منزل هانا وايلاند مزيجٌ غني بالألوان ويجمع بين القديم والحديث

GMT 08:05 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يدافع عن مبالغ دفعها لسيدتين خلال الحملة الانتخابية
العرب اليوم - ترامب يدافع عن مبالغ دفعها لسيدتين خلال الحملة الانتخابية

GMT 01:23 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

قناة " RT"الإسبانية تُطلق البث بالجودة الرقمية العالية في أميركا
العرب اليوم - قناة " RT"الإسبانية تُطلق البث بالجودة الرقمية العالية في أميركا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:39 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مجدي بدران يكشف معلومات جديدة عن حساسية الأنف في اسألي" الثلاثاء
العرب اليوم - مجدي بدران يكشف معلومات جديدة عن حساسية الأنف في اسألي" الثلاثاء

GMT 12:39 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء "ناسا" يترقبون هبوط مسبار جديد على سطح المريخ
العرب اليوم - علماء "ناسا" يترقبون هبوط مسبار جديد على سطح المريخ

GMT 19:40 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

الإصابات تضع "الأهلي" في ورطة هجومية قبل مباراته أمام طلائع الجيش الأحد
العرب اليوم - الإصابات تضع "الأهلي" في ورطة هجومية قبل مباراته أمام طلائع الجيش الأحد

GMT 12:28 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

نجوم المنتخب الأرجنتيني يتوافدون إلى السعودية للمشاركة في الدورة الرباعية
العرب اليوم - نجوم المنتخب الأرجنتيني يتوافدون إلى السعودية للمشاركة في الدورة الرباعية

GMT 13:36 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

سيرج نابري يلتحق بمعسكر "المانشافت" لتعويض غياب جوريتسكا
العرب اليوم - سيرج نابري يلتحق بمعسكر "المانشافت" لتعويض غياب جوريتسكا

GMT 20:54 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

كيف تكتشفين إصابة الطفل بقلة التركيز؟
العرب اليوم - كيف تكتشفين إصابة الطفل بقلة التركيز؟

GMT 07:12 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبر

الكاشف تكشف أن مصدر الإلهام في تصاميمها أفلام الكارتون
العرب اليوم - الكاشف تكشف أن مصدر الإلهام في تصاميمها أفلام الكارتون

GMT 03:09 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

ربي يقوي عزايمك يا يمه ...
العرب اليوم - ربي يقوي عزايمك يا يمه ...

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 04:25 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر

تعرف على الإكسسوارات التي يرتديها الرجل لتزيين معصمه
العرب اليوم - تعرف على الإكسسوارات التي يرتديها الرجل لتزيين معصمه

GMT 20:57 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

هل العلاج النفسي مهم لصحة طفلك؟
العرب اليوم - هل العلاج النفسي مهم لصحة طفلك؟

GMT 20:55 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

كيف تساعدين طفلك على تكوين الأصدقاء؟
العرب اليوم - كيف تساعدين طفلك على تكوين الأصدقاء؟

GMT 12:42 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

زازا ينضم لقائمة الراحلين عن معسكر المنتخب الإيطالي بسبب الإصابة
العرب اليوم - زازا ينضم لقائمة الراحلين عن معسكر المنتخب الإيطالي بسبب الإصابة

GMT 22:48 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

تونيلي وبيتشيني بدلا من رامانولي ودي امبروسيو في صفوف منتخب إيطاليا
العرب اليوم - تونيلي وبيتشيني بدلا من رامانولي ودي امبروسيو في صفوف منتخب إيطاليا

GMT 19:11 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

لوف يستدعي تشان للمنتخب بعد استبعاد روديغر وهافيرتز للإصابة
العرب اليوم - لوف يستدعي تشان للمنتخب بعد استبعاد روديغر وهافيرتز للإصابة

GMT 18:28 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر

ما هي أحسن الطرق لتعديل السلوكيات عند الأطفال؟
العرب اليوم - ما هي أحسن الطرق لتعديل السلوكيات عند الأطفال؟

GMT 04:54 2016 الأربعاء ,24 شباط / فبراير

قوانين الحب المميزة التي تعزز وتقوي مشاعر الحب
العرب اليوم - قوانين الحب المميزة التي تعزز وتقوي مشاعر الحب

GMT 01:15 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير

طائر الجنة الذكر المبهر يتفوق على الإناث بريش أسود لم يسبق له مثيل
العرب اليوم - طائر الجنة الذكر المبهر يتفوق على الإناث بريش أسود لم يسبق له مثيل

GMT 10:35 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

"تميم" يبعث رسالة إلى أمير الكويت قبل انعقاد القمة الخليجية
العرب اليوم - "تميم" يبعث رسالة إلى أمير الكويت قبل انعقاد القمة الخليجية

GMT 09:12 2017 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبر

"ديولكس" تكشف عن لون الدهانات الأفضل لعام 2018
العرب اليوم - "ديولكس" تكشف عن لون الدهانات الأفضل لعام 2018

GMT 06:13 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

بي أم دبليو" تكشف عن سيارة ميني المكشوفة 2016
العرب اليوم - بي أم دبليو" تكشف عن سيارة ميني المكشوفة 2016

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 16:10 2018 الأحد ,09 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود
العرب اليوم - السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود

GMT 18:28 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر

ما هي الأسباب التي تجعل طفلك بطيء الاستيعاب ؟
العرب اليوم - ما هي الأسباب التي تجعل طفلك بطيء الاستيعاب ؟

GMT 14:46 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان

نهال كمال تعتبر حب الناس للأبنودي أفضل إرث تركه لعائلته
العرب اليوم - نهال كمال تعتبر حب الناس للأبنودي أفضل إرث تركه لعائلته

GMT 01:15 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

الشنيطي يؤكد غالبية الهاربين من كوريا الشمالية نساء
العرب اليوم - الشنيطي يؤكد غالبية الهاربين من كوريا الشمالية نساء

GMT 00:55 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

مسعود بارزاني يبلغ البرلمان تخليه عن رئاسة كردستان
العرب اليوم - مسعود بارزاني يبلغ البرلمان تخليه عن رئاسة كردستان

GMT 17:49 2017 الجمعة ,15 أيلول / سبتمبر

​الضبط الذاتي للصحافة والإعلام
العرب اليوم - ​الضبط الذاتي للصحافة والإعلام
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab