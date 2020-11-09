الأسهم الأوروبية تقفز بعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ عزز فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا.وارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 1.3 بالمئة، بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، وصعد المؤشر "داكس" الألماني، الذي يعتمد على التجارة، 1.6 بالمئة إذ أظهرت بيانات أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي.وعلى صعيد أخبار الشركات، كسب سهم "إنفنيون" الألمانية 2.7 بالمئة بعدما توقعت الشركة زيادة الإيرادات 23 بالمئة في العام المقبل.

وفي آسيا، بلغ المؤشر "نيكي" الياباني أعلى مستوى في 29 عاما، إذ يراهن المستثمرون على أن رئاسة بايدن واحتمال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ سيقودان إلى إصلاحات أقل في قطاع الصناعة والمزيد من التحفيز النقدي.وأنهى المؤشر "ستوكس 600" يوم الجمعة الماضي ليحقق أداء أسبوعيا من ضمن الأفضل هذا العام لكن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في القارة حد من المكاسب. كما يولي المستثمرون اهتماما لمحادثات التجارة المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.