اتفاق إماراتي إسرائيلي على تصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة

وقّعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات، وشركة "آي.إيه.آي" الإسرائيلية لصناعة الطيران، الخميس، اتفاقاً لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة.وقالت الشركتان في بيان مشترك إن سفن (17 إم) غير المأهولة ستُصمم لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة الألغام والاستطلاع، ضمن إمكانيات أخرى.