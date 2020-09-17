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الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة

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العرب اليوم - الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة

الليرة التركية
أنقرة - العرب اليوم

تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس لتسجل مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار، حيث لامست العملة التركية قاعا عند 7.53 لكل دولار.وتشهد الليرة التركية تراجعا في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني إلى ‭‭"B2"‬‬ من ‭‭"B1"‬‬. وفقدت الليرة 21% من قيمتها هذا العام.وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية، إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات، وإن هوامش الأمان المالي تتآكل.

وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي: "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي".لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقد الدائم لوكالات التصنيف الائتماني، شن هجوما جديدا على هذه المؤسسات مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز، وأشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد آند بورز.وقال في كلمة "ستاندرد آند بورز... لا يمكنكم إملاء الشروط على تركيا تحت سيف العقوبات. فعلتم هذا من قبل. هل حصلتم على نتيجة؟ لا، لم يحدث. ولن يحدث في المستقبل".

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الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة الليرة التركية تنخفض وتسجل مستويات هبوط قياسية جديدة



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