النفط يتراجع مع تصاعد النزاع التجاري لكن هبوط المخزون يدعم الخام الأميركي

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين لكن انخفاضا في مخزونات الخام التجارية الأمريكية قدم بعض الدعم.

وفي الساعة 0647 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل منخفضة 24 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض ستة سنتات عن أحدث تسوية لها مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وضعفت الأسواق العالمية في ظل احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي قد يكبح النمو الاقتصادي.

وصعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية الضروس يوم الخميس بتطبيق رسوم عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار لكل منهما. وتعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن فرض رسوم على قائمة واردات صينية مقترحة قيمتها 200 مليار دولار إضافية.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ”من المتوقع لهذه الإجراءات (مجتمعة) أن تحذف ما يصل إلى 0.3-0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للصين في 2019.

”بالنسبة للولايات المتحدة... القيود التجارية ستمحو نحو ربع نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي ليصبح 2.3 بالمئة في 2019.“

وفي أسواق النفط الأمريكية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعما أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة مع برنت.