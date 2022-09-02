الدولار يتجاوز عتبة الـ35 ألف مقابل الليرة اللبنانية

عاود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، الارتفاع ليتخطى لأول مرة عتبة الـ35 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار بين 35600 و35500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.