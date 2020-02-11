مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصة، الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 31 مارس المقبل، وقال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وصربيا.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد سنويا نحو 4 ملايين طن من القمح، من جهة أخرى تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، حيث تصدر سنويا قرابة 25 مليون طن.