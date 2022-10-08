أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط
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أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط

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العرب اليوم - أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط

أسعار النفط
واشنطن ـ العرب اليوم

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إن الولايات المتحدة باعت أكثر من 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لـ8 شركات من بينها ماراثون وإكوينور. وتأتي عمليات البيع في إطار خطة الرئيس جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديس، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بعد قرار دول أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في آخر اجتماع لها.

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أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط



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