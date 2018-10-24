السعودية تعلن موقفها من مقاطعي مؤتمرها الاقتصادي في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، موقفها من المقاطعات التي حدثت للمؤتمر الاستثماري الذي يعقد في الرياض.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن محافظ البنك المركزي السعودي قوله "إن المملكة لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض"، وأعاد المحافظ التأكيد على التزام بلاده بربط عملتها بالدولار الأميركي.

وأضاف أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مقابلة مع تلفزيون العربية، اليوم الأربعاء، "إنه سيظل بوسع المؤسسات التي انسحبت من المؤتمر السعودي التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية للعمل في المملكة".

وأشار الخليفي إلى التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار، وأن الضغط الحالي على سعر الربط أقل بكثير من الماضي عندما انهارت أسعار النفط.

ويُذكر أن الريال هوى إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.7526 مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق هذا الشهر بسبب القلق من أن يضر مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالاستثمار الأجنبي في السعودية، لكن العملة عوضت بعض خسائرها وبلغت 3.7511 ريال للدولار اليوم.