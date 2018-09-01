الخسائر تحاصر عملات الأسواق الناشئة

عانت عملات وأسهم الأسواق الناشئة تراجعاً حاداً خلال العام الجاري، خاصة خلال النصف الأول منه، وتحوّل «الميزان» لأفضل وسيلة يُمكن بها حساب المبالغ النقدية بدل عملية «العد» التي أصبحت مهمة شاقة؛ نظراً لضخامة كمية النقد الذي فقد قيمته الشرائية وتحول من أوراق نقدية لها قيمتها إلى قصاصات من ورق.
وبدت الكثير من هذه العملات كمن لا حول له ولا قوة في مواجهة الدولار الذي يستعرض عضلاته خلال الفترة الأخيرة على خلفية ارتفاع ملحوظ في قيمته.
وجاءت بوادر الحرب التجارية المحتملة التي تتصاعد يوماً بعد يوم بين الصين والولايات المتحدة لتعمِّق جراح الأسواق الناشئة.
ففيما يخصُّ العملات، عانت كافة عملات الأسواق الناشئة تقريباً انحداراً عنيفاً في مواجهة الدولار.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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