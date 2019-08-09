سعر1 ليرة سورية مقابل الريال السعودي اليوم 9 اغسطس
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سعر1 ليرة سورية مقابل الريال السعودي اليوم 9 اغسطس

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العرب اليوم - سعر1 ليرة سورية مقابل الريال السعودي اليوم 9 اغسطس

ليرة سورية
الرياض - العرب اليوم

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2867 ليرة سورية

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سعر1 ليرة سورية مقابل الريال السعودي اليوم 9 اغسطس سعر1 ليرة سورية مقابل الريال السعودي اليوم 9 اغسطس



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