سوق الأسهم السعودية يصعد صوب 14 ألف نقطة ليلامس أعلى منذ 2006

ارتفع سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الاثنين، صوب مستوى 14 ألف نقطة، ليلامس أعلى مستوى له منذ 2006. وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.76% ما يعادل 104.7 نقطة، إلى مستوى 13925.05 نقطة. وبلغت قيمة التداولات نحو 5.12 مليار ريال عبر التداول على نحو 96.05 مليون سهم. وارتفعت أسعار 110 سهماً، مقابل تراجع 83 من إجمالي 215 شركة مدرجة.