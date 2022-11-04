البنك المركزي الأردني يعلن عن تغيير تصميم العملة

أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار جديد للعملة النقدية المحلية يحمل بعض التغيرات في التصميم. ونقلت قناة "العربية" عن المديرة التنفيذية لدائرة إصدار النقد في المركزي الأردني، ريما الفايز، قولها بأن الإصدار الجديد هو الخامس للعملة الأردنية، مشيرة إلى أنه يشمل بعض التغيير في التصميم مع الحفاظ على المكون القطني واستخدام أحدث العلامات الأمنية لمنع التزوير. جاءت تصريحات الفايز على هامش مؤتمر Mint and Print المنعقد حاليا في مدينة دبي، والتي أكدت خلالها أن الإصدار الجديد لا يشمل عملة جديدة، حيث تم الاحتفاظ بالفئات النقدية نفسها. وأوضحت المسؤولة الأردنية أن بعض الشعوب لا تتقبل تحويل عملتها الورقية إلى بلاستيكية، وذلك لأن البعض يربط البلاستيك بهبوط العملة. وكشفت الفايز عن أن التصميم الجديد، احتفظ بنفس صور الملوك الهاشميين، فيما تم تحديث بعض الصور للأماكن الأثرية والتاريخية، مؤكدة أن الإصدارين السابقين سيبقيان في التداول. يشار إلى أن المركزي الأردني يحدد الكميات التي يحتاجها من الإصدارات وفقا لدراسات سابقة، حيث يجب أن تراعي ألا يقل المخزن المحلي عن 6 أشهر، في حين يجب ألا يقل المحزون الاستراتيجي المحلي والخارجي عن 24 شهرا.