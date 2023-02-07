حريق حاويات البضائع في ميناء إسكندرون جنوب تركيا

تفاقم حريق ميناء إسكندرون الدولي الواقع في ولاية هطاي بجنوبي تركيا في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات، فجر الاثنين.وفي وقت سابق، قالت هيئة الملاحة البحرية التركية إن ميناء إسكندرون تضرر جراء الزلزال القوي. وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة إن العمليات مستمرة في موانئ بجانب إسكندرون.