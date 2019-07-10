سعر جنيه استرليني مقابل الريال السعودي اليوم 10 يوليو تموز
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سعر جنيه استرليني مقابل الريال السعودي اليوم 10 يوليو /تموز

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العرب اليوم - سعر جنيه استرليني مقابل الريال السعودي اليوم 10 يوليو /تموز

الريال السعودي
الرياض - العرب اليوم

1 جنيه استرليني = 4.6805 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.2137 جنيه استرليني

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سعر جنيه استرليني مقابل الريال السعودي اليوم 10 يوليو تموز سعر جنيه استرليني مقابل الريال السعودي اليوم 10 يوليو تموز



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