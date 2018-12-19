وزير المالية السعودي يكشف عن تغيير الرسوم المفروضة على الوافدين

تحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن الجدل المثار بشأن مسألة تغيير الرسوم المفروضة على الوافدين إلى المملكة.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن أسعار الطاقة في المملكة لن تشهد زيادة العام المقبل، إلا أنه أشار لإجراء مراجعة لأسعار البنزين.

الحكومة تفرض رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم ومن المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، فيما يضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.

نقلًا عن سبوتنيك