أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 370 دولارا للطن في أغسطس

قالت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة اليوم الأربعاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس عند 370 دولارا للطن، انخفاضا من 375 دولارا في يوليو.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.