الضباب الكثيف يتسبب بإيقاف حركة الملاحة في مضيق البوسفور

قال خفر السواحل التركي إنه تم تعليق الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يقسم اسطنبول إلى جزئين، أوروبي وآسيوي، مؤقتا صباح الخميس بسبب الضباب الكثيف. وجاء في بيان خفر السواحل: "توقفت حركة السفن في المضيق في كلا الاتجاهين مؤقتا بسبب الضباب الكثيف اعتبارا من الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي، وستتم استعادتها بعد تحسن الأحوال الجوية".

وحذر خبراء الأرصاد الجوية سابقا من ضباب كثيف في بحر مرمرة والبوسفور والدردنيل في الفترة من 1 إلى 6 يناير. لهذا السبب، تم تعليق التنقل فيها مؤخرا.