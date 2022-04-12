البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك
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البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

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العرب اليوم - البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

البنك المركزي السعودي
الرياض - العرب اليوم

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 7 أبريل 2022، وذلك بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.

وذكر البنك المركزي أن التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.كما تضمن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online) وذلك حسب الإجراءات النظامية.ويتم العمل بالتعليمات المحدثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

وأكد البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.

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البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك



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