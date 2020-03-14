وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي يؤكد أن المخزون التمويني يلبي احتياج المواطن لأشهر

أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي أن المخزون التمويني يلبي احتياج المواطن لأشهر، وتوريد المنتجات والسلع تسير كالمعتاد، والمصانع الفلسطينية رفعت قدراتها الإنتاجية في مجال إنتاج المستلزمات الطبية الوقائية من كمامات وبدلات طبية والمعقمات.