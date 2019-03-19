سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الثلاثاء
آخر تحديث GMT11:27:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الثلاثاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الثلاثاء

الريال اليمني
القاهرة - العرب اليوم

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7283 ريال يمني

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الثلاثاء سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الثلاثاء



أخبار ذات صلة

GMT 10:32 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

النفط قرب أعلى مستوى في 2019 بفعل تخفيضات "أوبك" والعقوبات
العرب اليوم - النفط قرب أعلى مستوى في 2019 بفعل تخفيضات "أوبك" والعقوبات

GMT 10:15 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق منخفضًا مع تراجع شركات التصدير
العرب اليوم - مؤشر الأسهم اليابانية يغلق منخفضًا مع تراجع شركات التصدير

GMT 09:56 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

المؤشر الياباني ينخفض 0.12% في بداية التعامل بطوكيو
العرب اليوم - المؤشر الياباني ينخفض 0.12% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 09:47 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي الثلاثاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي الثلاثاء

GMT 09:44 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري الثلاثاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري الثلاثاء

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الثلاثاء سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني الثلاثاء



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا أحمرَ لامعًا واعتمدت مكياجًا بسيطًا

كيت هدسون أنيقة خلال حفلة توزيع جوائز "دايلي فرونت رو"

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

تألّقت الجميلات الشقراوات كيت هدسون و كانديس سوانبويل وستيلا ماكسويل، في حفلة توزيع جوائز "دايلي فرونت رو" في لوس أنجلوس داخل فندق بيفيرلي هيلز، الأحد، وظهرت هدسون التي تتم عامها الأربعين في الشهر المقبل بإطلالة رائعة، حيث فستان أحمر لامع طويل وبأكمام طويلة، يتماشى مع الشنطة الصغيرة الكلتش التي حملتها، وكانت إطلالتها من اختيار منسقة الملابس صوفي لوبيز، بيما تولّى تسريحة شعرها مصفف الشعر جورجي روسيل، والذي تركه منسدلا بتموجيات واسعة خفيفة. واعتمدت كيت مكياجا بسيطا وضعت فيه أحمر شفاه باللون الأحمر يتماشى مع الفستان، أما المجوهرات كانت من تصميم صديقتها جينفر ماير، والمكياج بواسطة خبيرة التجميل مونيكا بلوندير، وفي وقت سابق حيث الاحتفال بعيد القديس باتريك، نشرت النجمة صورة رائعة عبرتطبيق "إنستغرام" لابنتها البالغة من العمر 5 أشهر، راني روز. وتثار إشاعات بأن كيت ستتم خطبتها إلى مؤسس لايت ويف

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:40 2019 الأحد ,17 آذار/ مارس

ريسي ويزرسبون أنيقة خلال ممارستها رياضة الركض
العرب اليوم - ريسي ويزرسبون أنيقة خلال ممارستها رياضة الركض

GMT 06:01 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

دليل المُسافرين إلى جامايكا ذات الشعاب المرجانية الجميلة
العرب اليوم - دليل المُسافرين إلى جامايكا ذات الشعاب المرجانية الجميلة

GMT 06:36 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

أفكار مبتكرة لتطبيق أحدث تصاميم الديكور الداخلي لمنزلك
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لتطبيق أحدث تصاميم الديكور الداخلي لمنزلك

GMT 07:50 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

غوتيريش يُؤكّد أنّ أسلحة "حزب الله" تُعرِّض استقرار لبنان للخطر
العرب اليوم - غوتيريش يُؤكّد أنّ أسلحة "حزب الله" تُعرِّض استقرار لبنان للخطر

GMT 03:24 2019 الثلاثاء ,19 آذار/ مارس

قلة الصحف في الولايات المتحدة تُحبط مشروع "فيسبوك" للأخبار المحلية
العرب اليوم - قلة الصحف في الولايات المتحدة تُحبط مشروع "فيسبوك" للأخبار المحلية

GMT 06:13 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

إطلالة أنيقة لهايدي كلوم في حفل جوائز "آي هارت راديو"
العرب اليوم - إطلالة أنيقة لهايدي كلوم في حفل جوائز "آي هارت راديو"

GMT 03:18 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

تعرَّف على أجمل 15 مدينة ساحلية ساحرة في إسبانيا
العرب اليوم - تعرَّف على أجمل 15 مدينة ساحلية ساحرة في إسبانيا

GMT 07:00 2019 الأحد ,17 آذار/ مارس

معلومات يجب أن تعرفيها قبل اقتناء سرير جديد
العرب اليوم - معلومات يجب أن تعرفيها قبل اقتناء سرير جديد

GMT 05:58 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

جبران باسيل يُؤكِّد أنّه أُجبِر على أن يكون وزيرًا للخارجية
العرب اليوم - جبران باسيل يُؤكِّد أنّه أُجبِر على أن يكون وزيرًا للخارجية

GMT 01:05 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

صحافي أميركي يفضح سياسة دونالد ترامب الخارجة
العرب اليوم - صحافي أميركي يفضح سياسة دونالد ترامب الخارجة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:40 2019 السبت ,02 آذار/ مارس

استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة يُشوّه أصابع اليد
العرب اليوم - استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة يُشوّه أصابع اليد

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 08:48 2015 الأحد ,21 حزيران / يونيو

المستشفى المصري يُجري 50 عملية "شفة أرنبية" في الصومال
العرب اليوم - المستشفى المصري يُجري 50 عملية "شفة أرنبية" في الصومال

GMT 09:12 2015 الثلاثاء ,21 إبريل / نيسان

"قرية عصر السعادة" التركية تحاكي الأماكن المقدسة في مكة والمدينة
العرب اليوم - "قرية عصر السعادة" التركية تحاكي الأماكن المقدسة في مكة والمدينة

GMT 00:07 2015 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير

الطائف تمتاز بصناعة العقال العربي المقصب
العرب اليوم - الطائف تمتاز بصناعة العقال العربي المقصب

GMT 04:52 2016 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

رحيم ستيرلينغ يحصل على جائزة لاعب الشهر في "البريمرليغ"
العرب اليوم - رحيم ستيرلينغ يحصل على جائزة لاعب الشهر في "البريمرليغ"

GMT 02:15 2015 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون أن معاجين الأسنان أبرز أسباب رائحة الفم الكريهة
العرب اليوم - خبراء يكشفون أن معاجين الأسنان أبرز أسباب رائحة الفم الكريهة

GMT 02:24 2015 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

الفنانة قمر تهتم باختيار أعمالها السينمائيّة وتشيد بالدراما اللبنانيّة
العرب اليوم - الفنانة قمر تهتم باختيار أعمالها السينمائيّة وتشيد بالدراما اللبنانيّة

GMT 06:36 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيو

الأميرة مادلين تخدم كوصيفة شرف في حفلة زفاف صديقتها
العرب اليوم - الأميرة مادلين تخدم كوصيفة شرف في حفلة زفاف صديقتها

GMT 19:58 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

بارجة حربية تقصف مسلحين حوثيين في منطقة "العلم" في مدخل مدينة عدن
العرب اليوم - بارجة حربية تقصف مسلحين حوثيين في منطقة "العلم" في مدخل مدينة عدن

GMT 09:50 2014 الثلاثاء ,22 إبريل / نيسان

افتتاح فرع للبنك المركزي في مدينة الضعين في الخميس
العرب اليوم - افتتاح فرع للبنك المركزي في مدينة الضعين في الخميس

GMT 09:26 2015 الإثنين ,10 آب / أغسطس

حكم إيطالي يلتقط صورة تذكارية مع لاعب "الاتحاد" مونتاري
العرب اليوم - حكم إيطالي يلتقط صورة تذكارية مع لاعب "الاتحاد" مونتاري

GMT 01:01 2015 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير

المعاناة من حُرقة المعدة دليل على الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - المعاناة من حُرقة المعدة دليل على الإصابة بالسرطان

GMT 10:26 2015 الإثنين ,18 أيار / مايو

10 منازل مختلفة تمامًا وجذّابة للسكن غير التقليديّ
العرب اليوم - 10 منازل مختلفة تمامًا وجذّابة للسكن غير التقليديّ

GMT 04:32 2015 السبت ,18 إبريل / نيسان

محافظ الدرعية يرعى حفل جائزة سعد العثمان للتفوق العلمي
العرب اليوم - محافظ الدرعية يرعى حفل جائزة سعد العثمان للتفوق العلمي

GMT 07:48 2016 الخميس ,12 أيار / مايو

قبيلة العقيد الراحل معمر القذافي وقبائل ليبية تعلن مبايعتها لـ"داعش"
العرب اليوم - قبيلة العقيد الراحل معمر القذافي وقبائل ليبية تعلن مبايعتها لـ"داعش"

GMT 00:00 2016 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

اللون الأصفر يقتحم صيحات الموضة الربيعية لموسم 2016
العرب اليوم - اللون الأصفر يقتحم صيحات الموضة الربيعية لموسم 2016

GMT 06:23 2016 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

ملكة جمال قيرغيزستان السابقة ايكول اليكشانوفا تُقرّر ارتداء الحجاب
العرب اليوم - ملكة جمال قيرغيزستان السابقة ايكول اليكشانوفا تُقرّر ارتداء الحجاب

GMT 02:27 2017 الثلاثاء ,01 آب / أغسطس

دراسة تكشف تأثير الشاي الأخضر على إنقاص الوزن
العرب اليوم - دراسة تكشف تأثير الشاي الأخضر على إنقاص الوزن

GMT 12:22 2018 الإثنين ,19 شباط / فبراير

ميشال عون يبدأ زيارة رسمية للعراق الثلاثاء
العرب اليوم - ميشال عون يبدأ زيارة رسمية للعراق الثلاثاء

GMT 02:13 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

سعر الريال السعودي مقابل درهم مغربي الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل درهم مغربي الأربعاء

GMT 03:37 2016 الجمعة ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

فيديو جديد مروع لتنظيم "داعش" يظهر أساليب الاعدام بالطعن واطلاق النار وصلب السجناء
العرب اليوم - فيديو جديد مروع لتنظيم "داعش" يظهر أساليب الاعدام بالطعن واطلاق النار وصلب السجناء

GMT 21:07 2015 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

سويسرا تعيد قطعتين أثريتين نادرتين من العصر السومري إلى العراق
العرب اليوم - سويسرا تعيد قطعتين أثريتين نادرتين من العصر السومري إلى العراق

GMT 12:38 2016 السبت ,20 شباط / فبراير

كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود تودع منافسات بطولة ريو للتنس
العرب اليوم - كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود تودع منافسات بطولة ريو للتنس

GMT 12:58 2016 الإثنين ,28 آذار/ مارس

إغلاق محلات صاغة تروّج لأسعار ذهب وهمية في دمشق
العرب اليوم - إغلاق محلات صاغة تروّج لأسعار ذهب وهمية في دمشق

GMT 06:40 2016 الخميس ,28 إبريل / نيسان

125 فيلا زجاجية تسحر الألباب على بعد ميلين قبالة شاطيء دبي
العرب اليوم - 125 فيلا زجاجية تسحر الألباب على بعد ميلين قبالة شاطيء دبي

GMT 04:44 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

سارة سلامة تعود الى طفولتها مع "توم وجيري" فى جلسة تصوير
العرب اليوم - سارة سلامة تعود الى طفولتها مع "توم وجيري" فى جلسة تصوير
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab