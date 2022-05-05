التضخم في تركيا يصل حدا قياسيا هو الأعلى منذ 20 عاما

أفاد معهد الإحصاء التركي TUIK، اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي في البلاد قد بلغ في شهر أبريل الماضي 69.97%، ما قد يعني بحسب الخبراء أنه سيكون من الضروري خفض سعر الفائدة.وحسب المعهد، فقد لوحظ نسبة زيادة في التضخم على أساس شهري تبلغ 7.25٪، فيما بقي معدل التضخم الأساسي فوق 50% في أبريل. وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي السنوي بلغ 52.37%.

وفي يناير ومارس من هذا العام وصل المؤشر إلى 48.69% و61.14% على التوالي.وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن التضخم في يناير كان رقما قياسيا لتركيا منذ عام 2002. في الوقت ذاته، انخفض التضخم الشهري من 9.19% في مارس إلى 7.67% في أبريل.

ويحافظ البنك المركزي التركي على نسبة التضخم دون تغيير عند 14% هذا العام. فيما أعلن رئيس الهيئة التنظيمية عن توقعاته بأن التضخم في البلاد سيبدأ في الانخفاض بعد شهر مايو الحالي.