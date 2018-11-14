توالي ارتداد اليورو أمام الدولار الأميركي بعد هبوطه منذ العام الماضي

تذبذبت العملة الموّحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 أمام الدولار الأميركي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.و ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.02% إلى مستويات

في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت غرينتش 1.1292 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1290 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1320، بينما حقق الأدنى له عند 1.1286.

و وتترقب الأسواق حاليًا من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسميًا لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي قد تعكس انكماشًا 0.3% مقابل نمو 0.5% في الربع الثاني الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية غير المعدلة موسميًا للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ومقابل انكماش 0.2% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل صدور القراءة المعدلة موسميًا لمؤشر الإنتاج الصناعي لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 1.0% في آب/أغسطس.

ويكون ذلك صولًا إلى الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الثاني، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.7% أيضًا من دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني.

و يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأميركي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.