روسيا توقف مجددا شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية
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روسيا توقف مجددا شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية

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العرب اليوم - روسيا توقف مجددا شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية

النفط الخام
موسكو-العرب اليوم

أوقفت روسيا مجددا شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية عبر خط قزوين لنقل النفط.

 

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روسيا توقف مجددا شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية روسيا توقف مجددا شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية



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