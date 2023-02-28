الهند تحظر دخول ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة التي يزيد عمرها عن 25 عاما

قالت المديرية العامة للنقل البحري في الهند إن حكومة البلاد حظرت دخول ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة التي يزيد عمرها عن 25 عاما إلى الموانئ الهندية بغض النظر عن مكان تسجيلها.

وجاء في بيان صدر عن المديرية: "يتجه متوسط ​​عمر الأسطول العالمي نحو الانخفاض، (لكن) متوسط ​​عمر أسطول الشحن الهندي يرتفع على مرور السنين.. وتعتمد سلامة حياة الإنسان في البحر والسفن على نوعية سفن الشحن المسجلة تحت علم الهند".

ولن يتم تطبيق الحد العمري إلا على السفن التي ترفع العلم الهندي والأجنبي وتتطلب ترخيصا من المديرية العامة للنقل البحري في الهند بموجب المادتين 406 و407 من قانون الشحن التجاري لعام 1958. كما سيتم تطبيق هذه القيود على السفن الممنوحة للإعفاء من متطلبات الترخيص بموجب المادتين 406 و407.

وتنص المادة 406 على أنه "لا يجوز لأي سفينة هندية ولا سفينة أخرى مستأجرة من قبل مواطن هندي أو شركة أو جمعية تعاونية أن تبحر من ميناء أو مكان داخل الهند أو خارجه إلا بموجب ترخيص صادر عن المديرية العامة".

هذا وتنص المادة 407 من نفس القانون على أنه "لا يجوز لسفينة أخرى إلا سفينة هندية أو سفينة مستأجرة من قبل مواطن هندي أو شركة أو جمعية تعاونية المشاركة في التجارة الساحلية في الهند إلا بموجب ترخيص صادر عن المديرية العامة".

أما ناقلات الغاز أو الكيماويات وناقلات الحاويات وناقلات الأسمنت والسفن المتخصصة مثل دعم الغوص والأعمال الجيوتقنية ومد الأنابيب وإلى آخرها فيبلغ الحد الأدنى لعمرها 30 عاما.

وسيتم احتساب عمر السفينة ابتداء من "تاريخ التسليم" في شهادة السلامة الإنشائية لسفينة الشحن أو أي شهادة إلزامية أخرى صادرة وفقا لقواعد المنظمة البحرية الدولية.