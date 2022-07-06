سويسرا تعارض مصادرة أموال روسيا المجمدة لعدم قانونية الإجراء

قال المحرر الدبلوماسى لصحيفة "الجارديان" البريطانية باتريك وينتور إن سويسرا تعارض مقترح من أوكرانيا بالاستيلاء على أصول روسيا المجمدة على أساس أن مثل هذا الإجراء قد يشكل سابقة قانونية خطيرة.