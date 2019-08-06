تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بنسبة 24.6 % في مايو الماضي

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 24.6% لتبلغ 3.34 مليار دولار مقابل 4.42 مليار.

وأشار الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6 % لتبلغ 2.68 مليار دولار خلال مايو الماضي مقابل 2.64 مليار دولار الشهر ذاته من العام الماضي، وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 14.8 % لتبلغ 6.01 مليار دولار خلال الفترة مقابل 7.06 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.