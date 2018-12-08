الرئيس السيسي يشارك اليوم في جلسة شباب رواد الأعمال في إفريقيا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم السبت في جلسة (شباب رواد الأعمال بإفريقيا) وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى إفريقيا 2018 غدا الأحد بشرم الشيخ.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح راضي أن جلسة اليوم تعني بدعم قدرات الشباب الإفريقي في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار، حيث يلقي الرئيس السيسي كلمة تتضمن رؤية مصر تجاه دعم وتمكين الشباب.

كما يشارك في جلسة اليوم الرئيس الروندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبريات الشركات العاملة في إفريقيا.