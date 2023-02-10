روسيا تتوقع انخفاض إنتاجها النفطي في 2023

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك القول، اليوم الجمعة، إن هناك احتمالات بأن يتراجع إنتاج البلاد من النفط في عام 2023، نتيجة الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، والسقف الذي حددته مجموعة السبع لسعر النفط الروسي.