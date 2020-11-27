الذهب يتجه لتراجع أسبوعي مع تركيز المستثمرين على توقعات اللقاح

تراجعت أسعار الذهب اليوم ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح كورونا وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.40 دولار للأونصة، بانخفاض أسبوعي 3.2 بالمئة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1807 دولارات للأونصة.وتعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت شركة "أسترازينيكا" تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، والتي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال المحلل لدى "آي جي ماركتس" كايل رودا: "بالنسبة للأسواق، لا أعتقد أن ذلك يغير تصور أنه سيكون هناك لقاح في وقت أقرب من المتوقع".وأضاف رودا أن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي الاقتصادي سيكتسب زخما في 2021، وهذا يدفعهم إلى تسييل حيازاتهم من الذهب.ومما حد من انخفاض سعر الذهب، هبوط الدولار، مع تحسن الإقبال على المخاطرة على خلفية أنباء إيجابية بشأن لقاحات كوفيد-19 وآمال في انتقال أكثر سلاسة إلى إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة.ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.22 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.3 بالمئة إلى 949.5 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2391.7 دولار للأونصة.