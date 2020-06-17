الصين توافق على مشاريع استثمارية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي

وافقت الحكومة الصينية على سبعة مشاريع استثمارية للأصول الثابتة في مايو الماضي، بلغ إجماليها 129.8 مليار يوان (حوالى 18.35 مليار دولار أمريكي).

وقالت لجنة الدولة للتنمية والاصلاح الصينية ، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، في بيانٍ لها اليوم أن المشاريع كانت بشكل رئيسي في قطاعي النقل والطاقة.

وأكدت اللجنة أنها ستسارع في تنفيذ خطط الاستثمار ضمن الميزانية المركزية في محاولة لزيادة الاستثمار الفعال.

ويشمل استثمار الأصول الثابتة الإنفاق في البنية التحتية والعقارات والآلات والأصول المادية الأخرى.

وكانت بيانات رسمية قد اظهرت ان استثمارات الصين في الأصول الثابتة تراجع بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 19.92 تريليون يوان، متراجعة بمقدار 4 نقاط مئوية عن تلك المسجلة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين.

الجدير بالذكر أن في العام الماضي سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة ارتفاعاً بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي.