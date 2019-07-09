تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 02
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تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.2 %

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العرب اليوم - تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.2 %

الذهب
لندن - العرب اليوم

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1392.64 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1396.30 دولاراً أمريكياً وذلك بفعل استقرار سعر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى.
وارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 15.04 دولاراً أمريكياً وانخفض سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 0.3 % إلى 1557.63 دولاراً أمريكياً وتراجع سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.3 % إلى 810.95 دولاراً أمريكياً.

 

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تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 02 تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة 02



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