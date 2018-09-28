صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 66ر405 نقطة، أو ما يعادل 70ر1% ، ليصل إلى 40ر24202 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 93ر23 نقطة، أو ما يعادل 33ر1% ، ليصل إلى 04ر1824 نقطة.