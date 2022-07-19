خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح بورصة قطر

أعلنت بورصة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، حدوث خلل فني في أنظمة التداول وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تأجيل افتتاح جلسة التداول لحين إصلاح الخلل.