خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح بورصة قطر
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خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح بورصة قطر

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العرب اليوم - خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح بورصة قطر

بورصة قطر
الدوحه - العرب اليوم

أعلنت بورصة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، حدوث خلل فني في أنظمة التداول وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تأجيل افتتاح جلسة التداول لحين إصلاح الخلل.

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خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح بورصة قطر خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح بورصة قطر



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