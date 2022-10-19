ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 9.9%

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 9.9% خلال سبتمبر مقابل توقعات عند 10%. يأتي ذلك فيما سجل التضخم السنوي في بريطانيا 10.1% في سبتمبر، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، الصادرة اليوم الأربعاء.

وعاد التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا والذي سجله من قبل في يوليو الماضي عندما بلغ 10.1%.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قدرت أن التضخم سيبلغ 10% في شهر سبتمبر.