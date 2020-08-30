تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليتراوح في هذه الأثناء ما بين " 7350 - 7450 " ليرة لبنانية لكل دولار بعد أن كانت السوق قد أقفلت على سعر 7450 - 7550 ليرة لبنانية لكل دولار