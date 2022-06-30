روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زميينى لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية للخارج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انسحاب القوات الروسية المتمركزة في جزيرة زمييني (الأفعى) قبالة أوديسا، وذلك في بادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.