روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زميينى لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية للخارج
آخر تحديث GMT16:42:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زميينى لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية للخارج

العرب اليوم -

العرب اليوم - روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زميينى لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية للخارج

الحبوب الأوكرانية
موسكو-العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انسحاب القوات الروسية المتمركزة في جزيرة زمييني (الأفعى) قبالة أوديسا، وذلك في بادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.

 

 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زميينى لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية للخارج روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زميينى لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية للخارج



أخبار ذات صلة

GMT 14:25 2022 الخميس ,30 حزيران / يونيو

نوفاك يؤكد أن فكرة فرض قيود على النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار
العرب اليوم - نوفاك يؤكد أن فكرة فرض قيود على النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

GMT 15:40 2022 الأربعاء ,29 حزيران / يونيو

العملة الروسية تواصل الصعود أمام الدولار وتسجل أعلى مستوى منذ مايو 2015
العرب اليوم - العملة الروسية تواصل الصعود أمام الدولار وتسجل أعلى مستوى منذ مايو 2015

GMT 12:57 2022 الثلاثاء ,28 حزيران / يونيو

العملة الروسية تصعد أمام اليورو والدولار إلى أعلى مستوى في نحو 7 سنوات
العرب اليوم - العملة الروسية تصعد أمام اليورو والدولار إلى أعلى مستوى في نحو 7 سنوات

GMT 20:16 2022 الخميس ,23 حزيران / يونيو

أنقرة تُعلن استمرار المفاوضات بشأن "أزمة الحبوب"
العرب اليوم - أنقرة تُعلن استمرار المفاوضات بشأن "أزمة الحبوب"

GMT 13:25 2022 الأحد ,19 حزيران / يونيو

"بيتكوين" تتداول عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 وذعر في سوق العملات الرقمية
العرب اليوم - "بيتكوين" تتداول عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 وذعر في سوق العملات الرقمية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:15 2022 الأحد ,26 حزيران / يونيو

نقشة "البولكا دوت" تُسيطر على أزياء كيت ميدلتون في المناسبات
العرب اليوم - نقشة "البولكا دوت" تُسيطر على أزياء كيت ميدلتون في المناسبات

GMT 11:52 2022 الثلاثاء ,28 حزيران / يونيو

أماكن سياحية في القاهرة تستحق الزيارة
العرب اليوم - أماكن سياحية في القاهرة تستحق الزيارة

GMT 20:35 2022 الأربعاء ,29 حزيران / يونيو

الديكور الداخلي للمنازل الصغيرة "المودرن"
العرب اليوم - الديكور الداخلي للمنازل الصغيرة "المودرن"

GMT 13:50 2022 الخميس ,30 حزيران / يونيو

وزير خارجية العراق يُشيد بالعلاقات مع السعودية
العرب اليوم - وزير خارجية العراق يُشيد بالعلاقات مع السعودية

GMT 21:11 2022 الأربعاء ,29 حزيران / يونيو

إنطلاق وثائقي "الأميرة ديانا" عقب مرور نحو 25 عاماً على وفاتها
العرب اليوم - إنطلاق وثائقي "الأميرة ديانا" عقب مرور نحو 25 عاماً على وفاتها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 01:34 2016 الثلاثاء ,17 أيار / مايو

مركز "الراي " يكشف ازدياد حالات إدمان العراقيات على ممارسة السحاق
العرب اليوم - مركز "الراي " يكشف ازدياد حالات إدمان العراقيات على ممارسة السحاق

GMT 07:06 2017 السبت ,15 إبريل / نيسان

أعراض وأسباب الألم العصبي الرقبي
العرب اليوم - أعراض وأسباب الألم العصبي الرقبي

GMT 03:11 2015 الأحد ,02 آب / أغسطس

انجلينا جولي تختتم زيارتها إلى بورما في مصنع للقاء العاملات
العرب اليوم - انجلينا جولي تختتم زيارتها إلى بورما في مصنع للقاء العاملات

GMT 21:48 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

تونر ورق الغار لبشرة أكثر إشراقاً
العرب اليوم - تونر ورق الغار لبشرة أكثر إشراقاً

GMT 14:53 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

ماسك زيت جوز الهند للشعر للحصول على شعر ناعم
العرب اليوم - ماسك زيت جوز الهند للشعر للحصول على شعر ناعم

GMT 00:05 2019 السبت ,10 آب / أغسطس

أحمد حسن وزينب يغادران مصر بعد أزمة "استغلال الرضيعة"
العرب اليوم - أحمد حسن وزينب يغادران مصر بعد أزمة "استغلال الرضيعة"

GMT 23:36 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبر

ألوان السراويل الواجب توافرها في خزانة كل رجل
العرب اليوم - ألوان السراويل الواجب توافرها في خزانة كل رجل

GMT 17:06 2018 الأربعاء ,07 آذار/ مارس

ابنة ماجد المصري بالحجاب وزوجته توجّه رسالة إليها
العرب اليوم - ابنة ماجد المصري بالحجاب وزوجته توجّه رسالة إليها

GMT 05:06 2017 السبت ,15 إبريل / نيسان

الوقوف للعملاء للحديث معهم من قواعد إتيكيت المرأة العاملة
العرب اليوم - الوقوف للعملاء للحديث معهم من قواعد إتيكيت المرأة العاملة

GMT 21:33 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

أسباب ظهور حبوب الابط وكيفية علاجها
العرب اليوم - أسباب ظهور حبوب الابط وكيفية علاجها

GMT 02:41 2020 الأحد ,10 أيار / مايو

نجلاء بدر تُؤكّد أنّها استعانت بمَرَاجع تاريخية من أجل مسلسل "الفتوة"
العرب اليوم - نجلاء بدر تُؤكّد أنّها استعانت بمَرَاجع تاريخية من أجل مسلسل "الفتوة"

GMT 21:39 2019 الأربعاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار متجددة وراقية لديكورات مداخل حفلات الزفاف
العرب اليوم - أفكار متجددة وراقية لديكورات مداخل حفلات الزفاف

GMT 11:30 2019 الخميس ,07 آذار/ مارس

أرسنال الإنجليزي يحل ضيفًا على رين الفرنسي علي ملعب "روازون بارك"
العرب اليوم - أرسنال الإنجليزي يحل ضيفًا على رين الفرنسي علي ملعب "روازون بارك"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab