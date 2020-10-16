34.2 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع المنقضي

سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 34.2 مليون جنيه بالبورصة الأسبوع المنقضي بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 172.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.4 %و سجل العرب 6.6 %.وقد سجل الأجانب صافي بيع نحو 12729 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1156 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.