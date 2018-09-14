المؤشر نيكي الياباني يسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين مع انحسار المخاوف التجارية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر يوم الجمعة مع تحسن المعنويات بفعل إشارات على أن الصين والولايات المتحدة تحققان تقدما تجاه حل الخلافات التجارية بينهما.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.2 بالمئة إلى 23094.67 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل فبراير شباط.

وعلى أساس أسبوعي، قفز المؤشر 3.5 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة مسجلا 1728.61 نقطة.