المؤشر نيكي الياباني يسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين مع انحسار المخاوف التجارية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر يوم الجمعة مع تحسن المعنويات بفعل إشارات على أن الصين والولايات المتحدة تحققان تقدما تجاه حل الخلافات التجارية بينهما.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.2 بالمئة إلى 23094.67 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل فبراير شباط.
وعلى أساس أسبوعي، قفز المؤشر 3.5 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في شهرين.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة مسجلا 1728.61 نقطة.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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