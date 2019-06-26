أسعار الذهب تنخفض على خلفية تراجع التوقعات من قبل البنك المركزي الأمريكي



انخفضت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من نسبة 1 % وذلك على خلفية تراجع التوقعات من قبل البنك المركزي الأمريكي لخفض كبير لسعر الفائدة المصرفية وربح مؤشر الدولار الأمريكي لنسبة 1 بالمائة مبتعداً عن أدنى مستويات لقيمته خلال عدة أشهر.

وانخفض سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 1.1 % إلى 1406.91 دولاراً أمريكياً .

وفي العقود الأمريكية الآجلة تراجع الذهب بنسبة 0.6 % إلى 1410.60 دولاراً.