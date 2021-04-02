عملة البيتكوين تصعد مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين
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عملة "البيتكوين" تصعد مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين

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العرب اليوم - عملة "البيتكوين" تصعد مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين

عملة البيتكوين
واشنطن - العرب اليوم

 ارتفعت عملة "البيتكوين" في التعاملات الصباحية من اليوم الجمعة، حيث صعدت العملة الأكثر شهرة في العالم فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 16 مارس الماضي ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد تم تداول العملة الرقمية في الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، عند مستوى 59511.76 دولار، بزيادة نسبتها 1.33%.

وقبل ذلك كانت عملة "البيتكوين" قد بلغت مستوى 60.2 ألف دولار، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" يذكر أن عملة "البيتكوين" قد سجلت في 13 مارس الماضي مستوى تاريخيا، بعدما بلغت 61844 دولارا، لكنها بعد ذلك اتجهت نحو الانخفاض وتم تداول العملة منذ ذلك الحين وحتى اليوم دون مستوى 60 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي

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عملة البيتكوين تصعد مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين عملة البيتكوين تصعد مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين



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