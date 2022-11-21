تفجير يتسبب باندلاع حريق في مستودع للنفط في ماكيفكا

قالت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان اليوم الاثنين، إن النيران اندلعت في مستودع للنفط في ماكيفكا وذلك نتيجة سقوط جسم متفجر. واشتعلت النيران بصهريجين متحركين ممتلئين بالوقود، وفي 3 صهاريج ثابتة.