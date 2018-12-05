البورصة المصرية تقلص خسائرها بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وتهبط 0.03%

قلصت البورصة المصرية، مع بداية جلسة اليوم الأربعاء ،جزاء من هبوطها الحاد والذي شهدته بالأمس، وخسر رأس المال السوقى نحو 500 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 721,4 مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 721,9 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة، فقد صعد مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.03% ليصل عند مستوى 12616.29 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.22% محققا مستوى 663.95 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.19% محققا مستوى 1657.03 نقطة.