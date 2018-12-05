المؤشر السعودي يتراجع 0.63% بمستهل التعاملات

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداء سلبيا في مستهل جلسة اليوم الأربعاء؛ ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي، وجاء السوق الموازي "نمو" باللون الأحمر.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.63% بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 49.65 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,855.47 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الموازي بنسبة 0.31%، في هذه الأثناء، فاقدا 7.39 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 2,412.64 نقطة.

وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 27.5 مليون سهم، بلغت قيمتها 574.5 مليون ريال من خلال 20.93 ألف صفقة.

وشملت الخسائر 17 قطاعاً في تلك الأثناء، بصدارة الخدمات التجارية، الذي هبط 1.1%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة تراجع بلغت 0.84%.

وتصدر قطاع المواد الأساسية خسائر القطاعات الكبرى، بتراجع نسبته 0.83%، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.66% وبلغت خسائر "البنوك" 0.62%.

وارتفعت بقية القطاعات، بصدارة "الخدمات الاستهلاكية" الذي صعد بنسبة 0.29%، تلاه قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 0.23%.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر سهم "إعمار" خسائر السوق الرسمي، بتراجع نسبته 2.01%، وجاء "أنعام" في صدارة الارتفاعات، بعد صعوده 3.7%.

وجاءت خسائر السوق الموازي بضغط مباشر من "بحر العرب" الذي جاء وحيداً باللون الأحمر بتراجع نسبته 6.61%، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى، ليعاود خسائره بعد 6 جلسات من الارتفاع، وشهد السوق الموازي "نمو" تراجعا هامشيا.