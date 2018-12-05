اسعار العملات اليوم الأربعاء في مصر

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5-12-2018 فى كافة البنوك الرسمية العاملة في مصر، ومن خلال هذا التقرير نتعرف على اسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى فى عدد من البنوك، بحسب اخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت اسعار العملات على النحو التالي:

اسعار العملات- سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الرسمية لكافة البنوك الحكومية والخاصة اليوم 5-12-2018، حيث سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات - سعر اليورو الأوروبي اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5-12-2018، ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ اليورو الأوروبى سعره 20.12 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع.

اسعار العملات - سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقرت أسعار العملات في البنوك اليوم حيث سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 5-12-2018 أمام الجنيه المصرى في جميع البنوك المصرية الحكومة والخاصة، ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ سعر الجنيه الاسترلينى نحو 22.53 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

اسعار العملات - سعر الريال السعودى اليوم

استقرت أسعار العملات العربية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة ، وواصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 5-12-2018 ، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.