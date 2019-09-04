الأسهم الإيطالية تدفع الأسواق الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في شهر

قادت الأسهم الإيطالية انتعاشة للأسهم الأوروبية اليوم مع انخفاض حدة التوترات السياسية في ظل اقتراب روما من تشكيل حكومة جديدة في حين عززت الآمال بشأن تفادي خروج بدون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي معنويات المستثمرين بوجه عام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.75 % بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس.

وارتفع المؤشر ميب الإيطالي 1.17 % ليلامس أعلى مستوياته في أكثر من شهر.