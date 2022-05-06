مفوض أوروبي يتحدث عن موعد محتمل لفرض حظر على النفط الروسي

أشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا كاملا على شراء النفط الروسي بعد 9 أشهر، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات.وجاء التصريح في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي قد تشمل فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وسط انقسام بشأن ذلك بين الدول الأوروبية.

وقال المسؤول الأوروبي، في مقابلة نشرتها صحيفة Il Messaggero اليوم الجمعة: "مقترحنا هو فرض حظر (على النفط الروسي) بحسب أنواع المنتجات النفطية بعد 9 أشهر. وسيؤدي الإطار الزمني الأقصر إلى تأثير سلبي على أسعار النفط العالمية، وهو ما يتعارض مع أهدافنا".وحذر المفوض الأوروبي من أن "هذا القرار (حظر النفط الروسي) سيكون له تأثير على الاقتصاد الأوروبي"، لكنه أشار إلى القرار "سيؤثر على روسيا بشكل أكثر".

وأقر جنتيلوني بأن "قرار عدم المشاركة مباشرة في الصراع العسكري" ودعم أوكرانيا، بما في ذلك من خلال تطبيق العقوبات، "له تكلفة اقتصادية". وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الاقتصاد الروسي قادر على التعامل مع الرفض المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي. وأشارت إلى أن فرض حظر على النفط الروسي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مما سيخفف من تأثير الخطوة على الاقتصاد الروسي.