الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي, واليورو. فقد انخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19 % ليتداول عند 1.1777 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.39%، إلى 1.1379 يورو.