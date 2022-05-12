الروبل يواصل تعزيز موقعه مقابل الدولار واليورو

عزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، صباح اليوم الخميس 12 مايو/أيار. وبحسب بورصة موسكو وصل اليورو إلى 68.5 روبل، والدولار إلى 65.5 روبل. وانخفض سعر صرف الدولار لحسابات يوم غد عند الساعة 10:58 بـ 1.68 روبل إلى 65.52 روبل، واليورو بمقدار 1.92 روبل، إلى 68.58 روبل. وبالتالي، انخفضت العملة الأوروبية إلى أدنى حد منذ فبراير 2020. وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية على روسيا.